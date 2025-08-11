ЗАРЕЖДАНЕ...
|Две огнища все още бушуват край Сунгурларе, чака се хеликоптер
"В Сунгурларе все още има един фронт, който е в гората. Движи се между село Скала и село Бероново. В момента се извършва гасене по земя с пожарни автомобили. Имаме още едно огнище, което се движи между село Славянци и село Скала", това заяви за Burgas24.bg директорът на РДПБЗН-Бургас старши комисар Николай Николаев.
"Всеки момент чакаме хеликоптер, който да ни помогне за гасенето на по-голямото огнище. Ще дойде американски хеликоптер от "Ново село", подчерта той.
