Две огнища все още бушуват край Сунгурларе, чака се хеликоптер
Автор: Екип Burgas24.bg 10:00
Продължава борбата с огнената стихия, разразила се край Сунгурларе.

"В Сунгурларе все още има един фронт, който е в гората. Движи се между село Скала и село Бероново. В момента се извършва гасене по земя с пожарни автомобили. Имаме още едно огнище, което се движи между село Славянци и село Скала", това заяви за Burgas24.bg директорът на РДПБЗН-Бургас старши комисар Николай Николаев.

"Всеки момент чакаме хеликоптер, който да ни помогне за гасенето на по-голямото огнище. Ще дойде американски хеликоптер от "Ново село", подчерта той.



11.08.2025 Кметът на Сунгурларе: До 2 ч. снощи бяхме в гората! От 15 години работя в системата - не помня досега да е имало такъв пожар с такива големи мащаби!
11.08.2025 Четвърти ден продължава битката с пожара край Сунгурларе
10.08.2025 Той носи храна и вода на пожарникари и доброволци, борещи се с пламъците край Сунгурларе
10.08.2025 Пожарът в Сунгурларско отново се разраства, огънят заплашва село Скала
10.08.2025 Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
10.08.2025 Борбата с огъня продължава: Остава бедственото положение в Сунгурларе
