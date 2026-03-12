Жена откри съпруга си убит на пода в спалнята
На 11.03.2026 г. на телефон за спешни случаи 112 постъпил сигнал от жена, която съобщила, че открила съпруга си лежащ на пода окървавен.
Незабавно на местопроизшествието в с. Богданлия, община Елин Пелин, бил изпратен полицейски екип.
При оглед на къща в спално помещение на втория етаж бил открит 52-годишният К.В. в безпомощно състояние. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му.
Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган.
