11 иновативни училища, заедно с представители на МОН, РУО – Смолян, академичните среди и неправителствени организации, взеха участие в Национална програма "Иновации в действие“, Модул 4 "Училищни лаборатории за иновации“ – "Учене чрез преживяване“. Инициативата се реализира по програмата на Министерство на образованието и науката, а домакин беше ОУ "Стою Шишков“ - Смолян.



Целта на училищната лаборатория "Учене чрез преживяване“ е да утвърди модел на обучение, който целенасочено развива социално-емоционалните умения на учениците и подкрепя тяхното цялостно развитие. Чрез сътрудничеството между партниращите училища се насърчава споделянето, адаптирането и надграждането на иновативни педагогически практики, интегриращи социално-емоционалното учене в образователния процес и повишаващи педагогическата компетентност.



Сред най-активните участници се открои ОУ "Пейо К. Яворов“ гр. Бургас, което не само представи добри практики, но и демонстрира цялостна визия за модерно училище – пространство за знание, развитие и благополучие. В рамките на лабораторията участниците обмениха ефективни модели чрез открити уроци и практически дейности, насочени към екипната работа, активното участие и социално-емоционалните умения на учениците.



Един от ключовите резултати е създаването на "Атлас на преживяванията“ – сборник с доказани иновативни практики.



Съществен принос в този процес има ОУ "Пейо К. Яворов“ гр. Бургас, което активно участва в създаването на образователен алманах – вдъхновяващо издание, обединяващо иновативни уроци, успешни модели и реални резултати от прилагането на ученето чрез преживяване.



В основата на този успех стои иновацията на училището "Силни за успех и благополучие в училище“ – цялостна програма, съчетаваща позитивното образование и проектно-базираното обучение. Тя обхваща ученици от I до VII клас, учители и родители и създава подкрепяща среда, в която се развиват не само знания, но и емоционална интелигентност, устойчивост и увереност.