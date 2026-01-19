В петък около 15:15 ч. на кръстовището на карнобатските улици "Йордан Йовков“ и "Антон Иванов“ лек автомобил "Ауди А4“, управляван от 42-годишен карнобатлия е отнел предимството и е блъснал странично лек автомобил "Ситроен С5“, управляван от 52-годишен старозагорец.От катастрофата е пострадал водачът на аудито, който е получил сътресение на мозъка и фрактура на едната лопатка. Той е настанен за лечение в отделение "Неврохирургия“ на болница "Сърце и мозък“, без опасност за живота. Водачът на ситроена е получил травма на главата. Той е прегледан на място и освободен за домашно лечение.