Двама пострадаха при сблъсък между "Ауди" и "Ситроен" в Карнобат
От катастрофата е пострадал водачът на аудито, който е получил сътресение на мозъка и фрактура на едната лопатка. Той е настанен за лечение в отделение "Неврохирургия“ на болница "Сърце и мозък“, без опасност за живота. Водачът на ситроена е получил травма на главата. Той е прегледан на място и освободен за домашно лечение.
