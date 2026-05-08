Служители от сектор "Противодействие на икономическата престъпност" към областната дирекция в Шумен за икономически измами са задържани петима мъже от Бургас, теглили кредити с чужди лични данни.

Разследването

Оперативните действия започнали през 2025 година. В областната дирекция в Шумен и в районното управление в града постъпили жалби от различни хора, че от тяхно име са теглени кредити от финансови институции. След продължителна работа по образуваните досъдебни производства от областната дирекция в Шумен разкрили схемата за извършване на документни и кредитни измами, свързани с неправомерно изтегляне на кредити.

Механизъм на измамите

Служители в две финансови дружества за бързи кредити били заблуждавани за самоличността на хората, които теглили кредити. Изяснено е, че ползвали лични данни на чужди хора, за да теглят множество кредити с парични суми в размери до около 600 лева. В рамките съвместни действия между служители от ОДМВР- Шумен и колегите им от ОДМВР- Бургас, вчера са извършени претърсвания на адреси в Бургас и моторни превозни средства, използвани от петима мъже на 51г., 46г., 40г., 32г. и 28г. , съпричастни към престъпната дейност.

Иззети доказателства

В хода на действията са иззети множество веществени доказателства, сред които мобилни телефони, СИМ карти, дебитни карти и електронни носители на информация. Благодарение на добрата координация между служителите на двете областни дирекции и извършения детайлен анализ на събраните данни, са установени и задържани за срок до 24 часа петимата, за които има данни, че са участвали в организирането и осъществяването на престъпната схема.

Организатори на схемата

Изяснено е, че основни организатори на престъпната дейност са двама мъже - на 28 и 32 години. Конвоирани са в Шумен.

Работата по документиране на цялостната престъпна дейност продължава под надзора на компетентната прокуратура. Документиране е съпричастността им за над 20 измами, разследвани от ОДМВР- Шумен. Изяснява се съпричастността им към подобни престъпни деяния на територията на цялата страна.