Изоставен куфар до спирка на градския транспорт в Бургас създаде смут, предаде репортер на Burgas24.bg. Районът на бул. "Иван Вазов“ бе затворен за кратко в двете посоки в отсечката между улиците "Цар Петър“ и "Гладстон“. Това наложи спиране на движението на автобусите на градския транспорт.

На място бяха изпратени екипи на полицията, линейка, както и екип на ДОТИ, който обезвреди куфара.

Ситуацията е овладяна и движението вече е възстановено.