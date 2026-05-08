Снощи около 01:15 ч. в района на югозападния обход на автомагистрала "Тракия“, изход към Карнобат, самостоятелно катастрофира лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 19‑годишен карнобатлия. Пострадали са двама души, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

Инцидентът

Автомобилът се е сблъскал с метална еластична ограда отдясно на посоката на движение. Мантинелата е навлязла в купето и е преобърнала превозното средство в крайпътната канавка.

Пострадалите

16-годишен младеж от карнобатското село Детелина е изхвърлен при удара от автомобила. Той е настанен в отделение "Реанимация" на УМБАЛ - Бургас с диагноза "политравматизъм". Има опасност за живота му. 21-годишен карнобатлия е настанен за лечение в УМБАЛ - Бургас с фрактура на левия крак.

Шофьорът

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотици. Втората пробата е положителна за амфетамин.

Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.