Бургаският апелативен съд потвърди определението, с което бе взета мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо грузинския гражданин Леван Гелашвили, обвинен в контрабанда на 180 000 броя кутии с цигари.

Burgas24.bg припомня, че Окръжният съд в Бургас наложи постоянен арест спрямо грузинеца. Защитата му днес обжалва определението пред въззивната инстанция.

Обвинението

Гелашвили е привлечен за извършено престъпление по чл. 242, ал.1 от НК То е за това, че е пренесъл през границата на страната ни от Грузия през ГКПП "Пристанище Бургас", без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели, в големи размери, на обща стойност 690 244,04 евро /1 350 000 лева/. За престъплението е предвидено наказание "лишаване от свобода“ за срок от три до десет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

Аргументите на защитата

Тезата на защитата е, че Гелашвили не е знаел и не е могъл да знае, че в управлявания от него товарен автомобил има контрабандни стоки. Превозното средство е било натоварено от представители на друго търговско дружество и е било запечатано от грузински митнически служители. Оспорва се наличието на реална опасност от укриване и извършване на престъпление. Упълномощеният защитник пледира за мярка “домашен арест“ и представя договор за наем на името на работодателя на грузинския гражданин.

Съдът

Апелативният съд споделя извода на първата инстанция за определяне на най-тежката мярка за неотклонение и го намира за обоснован и законосъобразен. Според съдебния състав налице са всички законови предпоставки за задържането на Гелашвли . Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за престъпление, за което е предвидено наказание "лишаване от свобода“ за срок от три до десет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева. Досъдебното производство е започнало на 28 април като през този кратък период от време разследващите са успели да съберат доказателства в достатъчен обем и като качество, така че въз основа на тях да се направи извод за съпричастност на обвиненото лице към деянието, за което е привлечено към отговорност. Съдът прави уточнението, че в този етап на наказателното производство законът не изисква обвинението да е доказано по несъмнен начин.

Риск от укриване и обществена опасност

Въззивната инстанция намира за обоснована и преценката на окръжния съд за наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие, доколкото е чужд гражданин, няма установен адрес, на който трайно да пребивава на територията на страната, често пътува трансгранично. В постановения съдебен акт съдът коментира представения от защитата договор за наем.

"Механизмът на извършване на престъплението, тежестта на наказанието, което е предвидено за него и фактът, че се касае за деяние с повишена степен на обществена опасност, поне на този етап на разследването налага съдът да приеме, че за да се попречи на обвиняемия да извърши престъпление, да се укрие или да възпрепятства разследването, спрямо него следва да бъде взета именно мярка за неотклонение "задържане под стража“. По-леките мерки за процесуална принуда не биха били в състояние да осуетят тези опасности, посочва в определението си съдебният състав“, съобщиха от Апелативен съд – Бургас.

Постановеният съдебен акт е окончателен.