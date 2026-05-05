Утре, 6 май, България отбелязва Гергьовден – денят на Свети Георги Победоносец и Денят на храбростта и Българската армия. Това е празник, който съчетава вярата и силата, традицията и дълга, духа и отговорността – символ на смелостта, победата и непреклонния български дух.

По повод празника в Бургас ще се проведе тържествен ритуал по полагане на венци и цветя. Той ще се състои пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, разположен до Военния клуб. Събитието ще започне в 11:00 ч.

Празничната програма ще продължи от 12:30 ч. на площад "Атанас Сиреков“, където ще се състои фолклорен концерт на Професионален фолклорен ансамбъл "Добруджа“. Със своите изпълнения на традиционни песни, танци и хора ансамбълът ще създаде истинско празнично настроение и ще потопи публиката в богатството на българския фолклор.