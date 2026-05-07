Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ бе достойно представен в рамките на националните чествания по повод Деня на храбростта и Българската армия – 6 май, чрез участието на своя Първи студентски гвардейски отряд.

Студентите-гвардейци бяха на официален прием в Гербовата зала на Президентството на Република България, където командирът на отряда Димо Дросев връчи тържественото обещание на отряда на президента Илияна Йотова. Заедно с тях в събитието участва и ръководителят на отряда проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева, съобщиха от БДУ за Burgas24.bg.

В същия ден отрядът взе участие и в Националния преглед на младежките гвардейски отряди, проведен на площад "Княз Александър I“ в София, където представи университета пред широка публика и официални гости.

Като първи и към момента единствен студентски гвардейски отряд в България, представителите на БДУ имаха честта да присъстват заедно с президента на тържествената церемония по смяната на почетния караул на Националната гвардейска част пред сградата на Президентството.

Участието на студентите-гвардейци от БДУ в националните чествания е свидетелство за авторитета на университета и неговата мисия да възпитава млади хора на уважение към институциите и отговорност към българската държавност.