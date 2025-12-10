Бургазлии се събраха на многолюден протест пред сградата на Община Бургас. Пространството пред сградата на Общината и Часовника е препълнено с хора, предаде репортер наСлед като на 1 декември гражданите изразиха недоволство срещу Бюджет 2026, днес искането на протеста прерасна в искане на оставка на правителството.Протест се провежда в голяма част от градовете в България.На място има засилено полицейско присъствие. Протестът е обявен за мирен.