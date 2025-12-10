Многолюден протест в Бургас!
© Burgas24.bg
След като на 1 декември гражданите изразиха недоволство срещу Бюджет 2026, днес искането на протеста прерасна в искане на оставка на правителството.
Протест се провежда в голяма част от градовете в България.
На място има засилено полицейско присъствие. Протестът е обявен за мирен.
Студено утро в Бургас
09:36
