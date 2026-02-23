В петък около 14:00 ч. в Първо районно управление - Бургас е получено съобщение за пожар, възникнал в постройка, разположена на ул. "Марин Дринов“ №21, собственост на 62-годишна бургазлийка.Огънят е потушен от един противопожарен екип на РСПБЗН - Бургас с петима огнеборци.Пожарът е възникнал вследствие на късо съединение от еърфрайер, поставен върху котлон. Не са нанесени значителни материални щети.