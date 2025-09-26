Предлагат Математическата гимназия в Бургас да бъде в самостоятелна сграда

© Инициативен комитет съставен от родители, бивши и настоящи възпитаници на ПГМГ "Акад. Обрешков" настоява Математическата гимназия и ПГРЕ "Г. С. Раковски" да не съвместяват вече една сграда, а да бъдат разделени, видя "Фокус".



Оттам са изпратили писмо до председателя на ОбС Бургас Михаил Хаджиянев и председателя на комисията по образование Павел Чепов, с което искат решението за съвместно ползване на двете сгради да бъде преразгледано.



В началото на учебната година бе открит новия корпус към сградния фонд, който към момента се използва от двете гимназии.



"С настоящото писмо изразяваме категоричното си несъгласие с решението за съвместно ползване на двете сгради от ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и ПГРЕ "Г. С. Раковски". Считаме, че подобно решение застрашава качеството на учебния процес и бъдещето на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" гр. Бургас", пишат от Инициативния комитет.



И настояват "да се гарантира самостоятелността и независимостта на ППМГ "Акад. Никола Обрешков"-гр. Бургас по отношение на необходимия сграден фонд, предоставящ възможност на гимназията да функционира като самостоятелно учебно заведение", както и "да бъде прекратено обезличаването на гимназията чрез разделяне на ученическата общност между две сгради, тъй като това разрушава нейната цялост, традиции и идентичност, създава организационни затруднения и представлява предпоставка за нарастващо напрежение, което се отразява негативно върху учебния процес и пречи на изграждането на стабилна и спокойна училищна среда".