|Предлагат Математическата гимназия в Бургас да бъде в самостоятелна сграда
Оттам са изпратили писмо до председателя на ОбС Бургас Михаил Хаджиянев и председателя на комисията по образование Павел Чепов, с което искат решението за съвместно ползване на двете сгради да бъде преразгледано.
В началото на учебната година бе открит новия корпус към сградния фонд, който към момента се използва от двете гимназии.
"С настоящото писмо изразяваме категоричното си несъгласие с решението за съвместно ползване на двете сгради от ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и ПГРЕ "Г. С. Раковски". Считаме, че подобно решение застрашава качеството на учебния процес и бъдещето на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" гр. Бургас", пишат от Инициативния комитет.
И настояват "да се гарантира самостоятелността и независимостта на ППМГ "Акад. Никола Обрешков"-гр. Бургас по отношение на необходимия сграден фонд, предоставящ възможност на гимназията да функционира като самостоятелно учебно заведение", както и "да бъде прекратено обезличаването на гимназията чрез разделяне на ученическата общност между две сгради, тъй като това разрушава нейната цялост, традиции и идентичност, създава организационни затруднения и представлява предпоставка за нарастващо напрежение, което се отразява негативно върху учебния процес и пречи на изграждането на стабилна и спокойна училищна среда".
