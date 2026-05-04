Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ ще представи премиерния спектакъл "Защото сме българи“ на Академичния си фолклорен ансамбъл – нова културна формация, създадена като част от стремежа на университета да развива и утвърждава творческия потенциал на своите студенти и да съхранява българските традиции.

Събитието ще се състои на 6 май 2026 г. от 19:00 ч. в Дома на НХК и е част от официалния културен календар на Община Бургас, съобщиха организаторите.

Академичният фолклорен ансамбъл към БДУ е с ръководител маестро Дора Барева, а създаването му е значим принос на университета към културния живот на града. Инициативата предоставя възможност за сценична изява на млади таланти и изгражда устойчива връзка между академичното образование и културата.

В рамките на спектакъла на сцената ще излезе и голямата странджанска певица Златка Ставрева, която ще подкрепи студентите от ансамбъла на БДУ с участие в дует с Ирина Ставрева.

Спектакълът "Защото сме българи“ ще представи богатството на българския фолклор чрез музика, танц и сценично изкуство, обединявайки традиция и съвременно сценично присъствие.

Реализацията на събитието е с подкрепата на Община Бургас и е пример за партньорството между местната власт и образователните институции в подкрепа на културата и младите хора.

Събитието има и принос към кандидатурата на Бургас за титлата "Европейска столица на културата“ 2032 г., като подчертава ролята на академичната общност в изграждането на устойчив културен облик на града.