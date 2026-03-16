Пролетта в Бургас официално може да започне – пътуванията до най-атрактивната и любима туристическа дестинация започват.На 4 април (събота) от 10:00 ч. ще бъде първият курс за новия сезон до остров Света Анастасия. Предвиден е и втори от 13:30 ч.Денят ще е изпълнен със символика и настроение – от 11:00 ч. ще започне празничен водосвет за здраве в храм "Успение Богородично“.През месец април корабите ще пътуват всеки уикенд с два курса за деня при подходящи метеорологични условия.В делнични дни са възможни групови посещения с предварително записване.Нека споделим светлите Великденски празници – ще ви очакваме с пътувания в 10:00 и 13:30 ч. в празничните дни.Телефон за резервация: +359882004124.