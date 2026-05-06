От днес до 9 май се налага промяна в организацията на движение не само в Бургас, но и по част от републиканската пътна мрежа. Това ще доведе до промяна в маршрутите и на някои от извънградските автобусни линии, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.
Ето какви са промените по линиите, обслужвани от превозвача М-БУС:
Направление Бургас - Сл. Бряг (линия №10 и линия №22) и Направление Бургас - Варна:
6.05.2026г. - АГ Юг - ул.Христо Ботев - бул. Сан Стефано - ул. Константин Величков (спирка Пиргос)- ул.24-ти пехотен черноморски полк-продължава по маршрута
07.05.2026г. - АГ Юг - ул.Христо Ботев - бул. Сан Стефано - ул. Константин Величков (спирка Пиргос)- ул.24-ти пехотен черноморски полк-продължава по маршрута
08.05.2026г.:
АГ запад - бул. Сан Стефано - бул. Стефан Стамболов - бул. Никола Петков (Мак Драйв)- ул. Димитър Димов - продължава по маршрута
Линия №22
Бургас: 11:50 и 12:30 – не се изпълняват
Сл.бряг: 13:10 и 13:50 – не се изпълняват
Линия №10
Бургас: 12:10 и 14:10 не се изпълняват
Сл.бряг: 12:50 и 15:30 не се изпълняват
Бургас - Варна:
11:00ч.; 12:00ч.и 13:00ч. – не се изпълнява
09.05.2026г. – без промяна / по редовен маршрут/
Направление Бургас - В. Търново; Бургас - Карнобат; Бургас- Камено; Бургас - Айтос;
06.05.2026г. - без промяна / по редовен маршрут/
07.05.2026г. - без промяна / по редовен маршрут/
08.05.2026г.:
АГ Запад- бул. Сан Стефано- бул. Стефан Стамболов - продължава по маршрута
09.05.2026г.:
- АГ Запад - бул. Сан Стефано - ул. Одрин - ул. Струга - бул. Стефан Стамболов - продължава по маршрута
1.Бургас – Карнобат – Бургас (през Айтос):
От Бургас: 8.00 ;13.45 ; 15.45 ;17.30 ч.
От Карнобат: 8.00 ;13.45 ; 15.45 ;17.30 ч.
2.Бургас-Карнобат-Бургас (през Равнец и Трояново):
От Бургас: 8.30 и 16.00 ч.
От Карнобат: 13.30 и 17.45 ч.
Направление Бургас - Средец:
06.05.2026г. - без промяна /по редовен маршрут/
07.05.2026г. - без промяна / по редовен маршрут/
08.05.2026г. - АГ Запад - ул. Хр.Ботев - бул. Демокрация - ул. Булаир - продължава по трасето
09.05.2026г. - АГ Запад - ул. Хр.Ботев - бул. Демокрация - ул. Булаир - продължава по трасето
Направление Бургас - Царево:
06.05.2026г. - без промяна / по редовен маршрут/
07.05.2026г. - без промяна / по редовен маршрут/
08.05.2026г.:
- От 13:00 до 17:30 ч. линия Бургас-Царево няма да бъде обслужвана.
