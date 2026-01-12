В Бургас снегът е много рядък гост, но днес градът осъмна с бяла, макар скромна премяна. Температурата в 8:00 ч. бе минус 2 градуса, но въпреки това студеният вятър правеше усещането за много по-студено.Това не попречи на желаещ да моржува да влезе в морето, а на много хора да разходят край морския бряг.