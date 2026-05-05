От 14 часа днес до 21 часа на 8 май (петък) ул. "Адам Мицкевич“ ще бъде затворена за движение. Живеещите на улицата днес и утре ще имат осигурен коридор, през който да преминават с автомобилите си, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

На 7 и 8 май движението на коли по улицата ще бъде ограничавано през деня. В тези два дни живущите ще могат да излизат с автомобилите си сутрин и да ги оставят в гаражите си вечер. "Ако искате да имате свободен достъп до колите си, ще трябва да ги изместите от улицата. Можете да се възползвате от опциите, които Община Бургас и нейни партньори осигуряват“, казват от Общината.

Напомняме, че на 7 и 8 май синята и зелената зона в Бургас няма да се таксуват. Можете да оставите колите си също така и на буферните паркинги, които ще бъдат обособени.

От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на тези места.

