ОБЩИНА БУРГАС
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми дами и господа,
Община Бургас Ви уведомява, че графикът за изплащане на възнаграждения на СИК от проведените на 19.04.2026 г. избори за народни представители е следния:
·Възнагражденията на членовете на СИК, заявили желание да ги получат по банков път ще бъдат преведени на 04.05.2026 г.
·Изплащането в брой на възнагражденията ще бъде осъществено по Дирекции на ЦАУ както следва.
За неполучилите възнаграждението си в рамките на определения срок за съответната териториална дирекция, сумите ще се раздават в касата на община Бургас на ул. "Александровска“ № 26 от 9.00 ч. до 17.00 ч. в периода от 07.05.2026 г. до 31.05.2026 г. включително.
Справки относно възнагражденията и неполучените суми по банков път можете да направите в касата на Община Бургас на адрес гр. Бургас ул. "Александровска“ 26 след 07.05.2026 г.
