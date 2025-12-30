Сподели close
Възрастен мъж пострада след пожар в къща в село Гюльовица, научи ФОКУС.

Случаят се е разиграл вчера около 20:30 ч., а сигнал е подаден в Районно управление - Несебър.

От инцидента леко е пострадал обитаващият имота 69-годишен мъж.

След преглед в УМБАЛ – Бургас той е освободен за домашно лечение.

От пожара изгоряло кухненското помещение. Към момента причината за възникване на инцидента не е установена. По случая е образувано досъдебно производство.