Възрастен мъж пострада след пожар в къща в село Гюльовица, научиСлучаят се е разиграл вчера около 20:30 ч., а сигнал е подаден в Районно управление - Несебър.От инцидента леко е пострадал обитаващият имота 69-годишен мъж.След преглед в УМБАЛ – Бургас той е освободен за домашно лечение.От пожара изгоряло кухненското помещение. Към момента причината за възникване на инцидента не е установена. По случая е образувано досъдебно производство.