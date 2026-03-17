За първи път в Бургас: Учители тренираха спасяване на животи
По време на обучението преподавателите научиха как да реагират при най-честите спешни ситуации в училище – загуба на съзнание, гърч, употреба на различни вещества, травми. Интересът беше изключително голям. Те участваха активно в практическите упражнения, задаваха десетки въпроси и не пропускаха възможност да упражнят наученото. Инструктори от страна на Съюза на парамедиците бяха председателят му Ива Пехливанска и Аксиния Николова.
"Обучението дава спокойствие, че можем да помогнем в критичен момент, докато пристигне медицински екип. Организирахме го по желание на колегите, които се притесняват и не винаги знаят как да реагират“, сподели директорът на гимназията инж. Даниела Симеонова.
Именно учителите често са първите възрастни, които се оказват до дете в спешна ситуация, обясняват от Съюза на парамедиците. "Дадоха ни много примери – ученички, които пазят диета и им прилошава в час, юноши, които са употребили различни вещества и са еуфорични или агресивни. Разказаха и за "новата мода“ – никотинови паучове, които предизвикват замайване, тремор, сърцебиене“, сподели Ива Пехливанска. "Няколко правилни действия в първите минути дават увереност и могат да спасят живот“, добави тя. Очаква се програмата да обхване още учебни заведения.
