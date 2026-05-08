Точно в 13:50 часа днес бе даден официалният старт на Колоездачната обиколка на Италия (Giro d’Italia), чиито първи три етапа през 2026 г. ще преминат през България, предаде репортер на Burgas24.bg.

Първият етап от надпреварата

Той е с дължина 147 километра, стартира от стария град в Несебър, като ще премине през Равда, Ахелой и Поморие, отвеждайки колоездачите към Бургас и Созопол. Началото бе дадено от кмета на града Николай Димитров.

В първите километри състезателите минаха под парадна обстановка през града, защитен от ЮНЕСКО. След малко повече от 8 км. колоездачите получиха сигнал за влизане в състезателен режим като започна същинската част от надпреварата.

Програмата

Програмата предвижда колоната да премине през Бургас в ранния следобед, след което ще се отправи към Созопол за две обиколки през Шофьорския плаж и местност "Каваци". Финалът на днешния етап ще бъде около 16:30 часа, когато състезателите ще финишират на кръстовището между ул. "Гурко" и бул. "Демокрация“.

В следващите дни

В събота предстои най-дългият и труден преход на българска земя – 221 километра от Бургас до Велико Търново, включващ тежки километри през Стара планина.

Българските етапи в Giro d’Italia ще завършат в неделя със състезание от Пловдив до София.

Големият фаворит да спечели надпреварата е датчанинът Йонас Вингегор, за когото участието в Джирото през тази година, е дебютно в неговата кариера.

