Една от най-талантливите певици на съвремието – Adele – празнува рожден ден днес. Тя е родена през 1988 г. в Тотнъм, Лондон. Баща ѝ я изоставя, когато е едва на 2 години, оставяйки майка ѝ сама да я отгледа – нещо, което Адел никога не успява да прости. Още от 4-годишна възраст започва да пее, информира Burgas24.bg.

На 11 години се премества с майка си в Брикстън, а по-късно и в Уест Норуд, Южен Лондон. Именно този квартал вдъхновява първата ѝ песен Hometown Glory, написана, когато е на 16 години. В този период започва да се увлича по R&B музиката и изпълнители като Алия. Завършва престижното BRIT School през 2006 г., където нейни съученици са Леона Луис и Джеси Джей.

Кариерата ѝ бързо набира скорост – през 2007 г. печели наградата "Brit Awards – Critics’ Choice“, а през 2008 г. е обявена за едно от най-обещаващите нови имена от BBC. Дебютният ѝ албум 19 излиза през 2008 г. и постига огромен успех, като става четирикратно платинен във Великобритания.

Световната ѝ популярност нараства след участие в Saturday Night Live, а през 2009 г. печели две награди "Грами“, включително за "Най-добър нов изпълнител“.

Истинският ѝ пробив идва с втория албум 21, който се превръща в глобален феномен с рекордни продажби. Той ѝ носи множество отличия, включително още награди "Грами“, "Brit Awards“ и "American Music Awards“, утвърждавайки я като една от най-влиятелните изпълнителки на своето поколение.

