Мая Новоселска празнува днес рожден ден. Тя е родена на 6 май 1963 г. в София. Завършва актьорско майсторство за куклен театър при Юлия Огнянова и Елена Владова във ВИТИЗ "Кр. Сарафов“ (1985).

Тя е съпруга на режисьора Теди Москов, с когото имат син Иван.

Дебютира в ролята на Мисличка за летене в "Някои могат, други не“ – композиция на Теди Москов по Еди Шварц и Маргарит Минков в Държавен куклен театър – Добрич (1986).

Работила е в Държавен куклен театър – Добрич (1986–1988), Регионален драматичен театър – Смолян (1988–1989), Общински театър "Сириус“ (1989–1990), Народен театър за младежта (1990–1991) и в Първи частен театър "Ла Страда“ (от 1991 г.). Работила е още в театри в Дюселдорф, Бохум и Хамбург. С Театър "Българска армия“ е играла на множество международни сцени – Москва, Авиньон, Йерусалим, Цюрих, Лайпциг и Дрезден.

Участва в постановките "Майстора и Маргарита“, "Комедия на слугите“, "Фантасмагории“ в Театъра на армията и "Мармалад“ в "Сълза и смях“.

Характерни за нейната игра са клоунадно стилизираните жестове, мимики и движения, както и умението ѝ да използва различни говорни регистри. Нейните герои са едновременно смешни и тъжни, раними и гротескни, без актрисата да им отнема одухотвореното човешко излъчване.

Широко известна е на публиката с телевизионното шоу "Улицата“.

Лауреат е на "Аскеер ’95“ за спектакъла "Мармалад“. Носител е на награда на името на Ив Монтан за най-добра актриса (2002) за филма "Рапсодия в бяло“. Отличавана е с редица национални и международни награди.

Носител е на наградата "Икар“ на Съюза на артистите в България за главна женска роля за моноспектакъла "Едно малко радио“ (2012), създаден съвместно с Теди Москов и Борислав Стоилов.

На 7 април 2025 г. получава наградата "Златен кукерикон“ за цялостно творчество, носеща името на Георги Калоянчев, връчвана от Сатиричния театър "Алеко Константинов“.