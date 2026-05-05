Тази събота в студиото на "Животът по действителен случай“ гостува актрисата Силвия Петкова. Зрителите ще станат свидетели на един откровен разговор за обратите в живота – как е минала през раздялата с бащата на детето си – Зоран Петровски, и колко пъти си е тръгвала и връщала от динамичната им връзка.

Ще разберем как Силвия се справя като самотен родител – от възпитанието до ролята на ръководител на обекта, наречен "апартамент в ремонт“. Ще научим също как от промоутър Петкова е станала актриса и какво още се е променило за нея в личен и професионален план след голямата COVID криза.