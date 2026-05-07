Днес рожден ден празнува Дони – Добрин Векилов, роден през 1967 г. в София. Той е един от най-разпознаваемите български рок музиканти, композитор, автор на текстове и актьор, оставил ярка следа в съвременната българска музика.

Първоначално Дони учи фармация в Медицинска академия, но музиката се оказва неговото истинско призвание. От 1988 до 1992 г. специализира пеене при маестро Стефан Анастасов и започва професионалния си път в музиката през 1989 г.

Кариерата му стартира като басист и вокалист в групите "Атлас“ и "Медикус“, с които записва общо четири албума. По-късно, заедно с Момчил Колев, създава емблематичния дует "Дони и Момчил“, който се превръща в едно от най-успешните явления на българската поп и рок сцена през 90-те години, припомня Burgas24.bg.

През 1993 г. песента "Уморени крила“ поставя началото на големия им пробив и успеха на албума "Албумът“, който печели отличия като "Албум на годината“, "Хит на годината“ и награда за най-добър вокал според списание "Ритъм“. Следват редица хитове, сред които "Малкият принц“, отличен с награда за видеоклип на фестивала "Златната антена ’95“.

Дуетът издава общо пет албума, които се продават в хиляди копия. "Дони и Момчил“ стават първите български изпълнители, излъчени по MTV с песента "Ближи си сладоледа“. Песента "Уморени крила“ достига и до топ 10 на холандската класация "Билборд“, а техни видеоклипове се излъчват по международни музикални канали като MCM. Британското списание "Q“ дори ги нарежда сред най-успешните световни групи за 1997 г., редом с имена като U2 и Oasis.

След 2001 г. Дони продължава творческата си работа заедно със съпругата си Нети, създавайки албума "Нети“ с хита "Луната спи“. Следва албумът "Естрада“, включващ нови версии на класически български песни, както и успешни сингли като "Тази вечер, аз съм хубава“ и "Спри до мен“ – виртуален дует с Леа Иванова.

През 2005 г. издава албума "Този филм“, включващ песни като "Покажи ми“, "Страхотен ден“ и "Помощ, обичам те“.

През 2013 г. Дони е сред основателите на супергрупата "Фондацията“, заедно с Кирил Маричков, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански.

С дългогодишната си кариера и принос към българската музика, Дони остава една от ключовите фигури в развитието на съвременната рок и поп сцена у нас.

