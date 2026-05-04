Кубрат Пулев празнува днес рожден ден. Той е роден през 1981 г. в София. Син е на боксьора в тежка категория и шампион от 50-те и 60-те години на ХХ век Венко Пулев, информира Burgas24.bg.

Първите си стъпки в бокса прави в залата на "Локомотив“, но поради лошите условия започва боксовата си кариера на 13 години в школата на ЦСКА. Преди да започне да тренира бокс, е тренирал 1 година футбол. Състезава се в категорията на най-тежките – над 91 кг. Пулев е избран за спортист на февруари 2008 г. Брат на Тервел Пулев, също известен боксьор.

Кубрат Пулев има две деца от партньорката си Розали – дъщеря Христина и син Спартак.

