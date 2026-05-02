Ива Софиянска-Божкова, съпруга на Антон Божков, сподели в социалните мрежи за преживян многомесечен психически тормоз, включващ директни заплахи за отвличане на нейните деца. Тя разказа за непозната жена, която системно ѝ изпращала смущаващи гласови съобщения в ранните часове на денонощието.

Заплахите

Ива описва ситуацията като изключително стресираща, уточнявайки, че тормозът е спрял едва след като е блокирала профила на жената, която по нейни думи не е изглеждала в добро психическо здраве.

Без лица в социалните мрежи

Именно заради постоянните опасения за сигурността на трите им деца — Мая, Васил и Стефан, семейството спазва строга конфиденциалност. Ива Софиянска-Божкова избягва да публикува снимки, на които се виждат лицата на децата ѝ, като дори личните празници се отразяват чрез символични изображения. Момчетата са кръстени на своите дядовци — бившия премиер Стефан Софиянски и Васил Божков, а дъщерята носи името на майката на Антон Божков.

Семейството

Децата на семейството получават образование в елитни частни училища в София, където развиват своите таланти. Най-голямата, Мая, посещава музикално училище заради изявените си певчески заложби, докато Васил-младши се увлича по математика, шах и тренира футбол. Към момента Ива не е уточнила дали за отправените заплахи е подаден официален сигнал до органите на реда.