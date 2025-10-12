ЗАРЕЖДАНЕ...
Клъцна носа си втори път
©
В поредица от сторита тя сподели подробности за процедурата, публикувайки снимки от болничното легло с превръзки по лицето.
"Докторът направи септопластика и ринопластика. Имах разрушена дясна преграда, която изградиха наново. Визуално също не го харесвах", обясни Мария-Луиза на въпрос от свой последовател.
Тя уточни, че операцията е извършена в Турция от специалист д-р Нурулах Сейхун, а ревизионната ринопластика започвала от 7000 евро, в зависимост от сложността на случая.
В отговор на други фенове новата любима на бившия футболист сподели, че не изпитва болка, но усеща известен дискомфорт:
"Всъщност няма никаква, ама никаква болка. Имаш дискомфорт, не можеш да дишаш през носа. Но за мен не е нещо ново и явно затова не ми се отразява зле."
Мария-Луиза разказа още, че след първата операция е останала силно разочарована от хирурга си:
"Беше ужас. Скъпа луксозна клиника с ужасно отношение. Събуждах се мокра и измръзнала, никой не ми помогна да се преоблека. Оттогава имах разрушена носна преграда и не можех да дишам нормално."
Инфлуенсърката завърши с послание към последователките си:
"Момичета, много внимавайте на кого се доверявате. Когато е добър специалист, няма да се налагат ревизии или още операции."
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.