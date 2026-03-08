Помним я като чаровно момиче с ангелски глас, което без усилие покоряваше сцената и сърцата на зрителите, но днес Крисия Тодорова вече е на 21 години и уверено крачи в нов етап от живота си. Детето-чудо порасна пред очите ни, а зад кулисите на музикалния й успех винаги е стояла една силна фигура – майка й Ангелина Попова, позната като Анджи. Наскоро Крисия изненада почитателите си, показвайки как тренира рамо до рамо с родителката си.Анджи е професионален фитнес инструктор с изградена репутация в спортните среди, известна със своята дисциплина и постоянство. Клиентите й са категорични, че е от онези треньори, които не просто отброяват повторенията, а вдъхновяват с личен пример. Попова доказва, че възрастта понякога наистина е просто цифра. Неотдавна тя стана и баба. По-голямата й дъщеря Тифани я дари с внучка, която носи името Наоми. Въпреки статута си на баба, блондинката продължава да впечатлява с атлетична фигура, изваяни мускули и тонус, които спокойно биха засрамили жени с десетилетия по-млади от нея, пишат от HotArena. Може би не е случайно, че и Крисия демонстрира завидна форма.Историята на певицата започва във Варна. Още от малка показва, че сцената е нейното място. Големият ѝ пробив идва с участието ѝ в проект на Слави Трифонов, който я представя на широката публика. Малко след това стъпва на сцената на "Детска Евровизия" и печели заслужено второ място.Преди 4 години Крисия загуби баща си Марин Тодоров, който си отиде от този свят едва на 53 години след инфаркт. По това време изпълнителката участваше в шоуто за имитации "Като две капки вода", но не се отказа и въпреки трагедията, продължи изявите си на малкия екран. Загубата обаче несъмнено беляза семейството, а след кончината на съпруга си Анджи не се е показвала публично с друг мъж. Тя избра да остане фокусирана върху децата си, върху внучката си и върху професията си.Личният живот на Крисия през последните месеци също предизвиква интерес. Вече не е тайна, че тя има връзка с автомобилния пилот Никола Цолов, който е с 3 години по-малък от нея. Двамата имат потенциал да се превърнат в една от най-обсъжданите нови двойки на светската сцена. Те направиха първата си официална поява заедно в края на октомври, избирайки костюми на Батман и Жената котка за Хелоуин. Снимка от нощната им разходка из София първо се появи в профила на Никола, а малко по-късно и при Крисия. Дали обаче връзката на младите влюбени ще се задържи още дълго, само времето ще покаже.