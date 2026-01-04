Докато едни все още планират новите си цели за 2026 г., народният календар ни поднася един от най-мистичните и важни дни в годината – 5 януари. Познат като Попова Коледа, зимен Кръстовден или Водокръщи, този ден е символ на финалното пречистване и подготовката за голямото чудо на Богоявление.Народната памет пази уникални ритуали за този ден, които се пренасят през вековете. Вярва се, че на зимен Кръстовден се извършва "кръщаване на вятъра“ – символичен момент, в който въздухът и цялата природа се изчистват от зимните злини.Възрастните хора казват, че на този ден "небето се отваря“, а молитвите имат най-голяма сила. Едно от най-популярните вярвания е свързано с времето – ако на 5 януари китката босилек на свещеника замръзне, годината ще бъде изключително плодородна, а здравето ще влезе във всеки дом. В някои райони се вярва, че дори животните и инструментите трябва да бъдат поръсени със светена вода, за да бъдат защитени от вредоносни сили през цялата година.Според вярванията, 5 януари бележи края на така наречените "мръсни дни“ – периода между Коледа и Йордановден, в който нечистите сили бродят по земята. Смята се, че на зимен Кръстовден редът и чистотата се завръщат. Това е моментът, в който измиваме негативната енергия от изминалата година чрез силата на Великия водосвет.На 5 януари се спазва строг пост. Трапезата трябва да е скромна и изцяло постна – хляб, царевични питки и бобови храни. Традицията повелява да не се яде нищо блажно, докато не изгрее първата звезда на небето, като символ на смирение и подготовка за утрешния Йордановден.В българската традиция има два Кръстовдена – зимен и летен, които макар и с различни дати, носят силна символика за пречистване, защита и грижа за здравето. Зимният Кръстовден, на 5 януари, идва в навечерието на Йордановден. Летният Кръстовден, отбелязван на 14 септември, е един от най-строгите християнски празници и се свързва с Въздвижението на Светия кръст – ден за пост, билки и народни поверия за изцеление, когато природата постепенно прави преход към есента. Докато зимният Кръстовден символизира ново начало и духовно пречистване, летният носи послание за защита, баланс и грижа за тялото и духа.Да не се пере, шие или плете, за да не се привлекат зли влияния.Да се избягват тежки физически дейности.Да се отдели време за тишина и лична равносметка – точно в духа на "дигиталния детокс“, който е толкова актуален и днес.На този ден празнуват хората, чиито имена носят силата на Кръста и вярата: Кръстьо, Кръстина, Кръстил, Кръстила, Кръстиян, Кръстияна, Богдан, Божидар, Йоан.