Днес се навършват 32 години от великата победа на България над Франция с 2:1 след обрат на митичния стадион "Парк де Пренс".На 17-и ноември 1993 г. благодарение на късния гол нанашите се класират за Мондиала в САЩ, където постигат най-големия успех за родния футбол - четвъртото място на Световното. Победата над Франция роди фразата "Господ е българин!".Звездата на Манчестър Юнайтед тогаваоткрива резултата в полза на Франция, ноизравнява само 6 минути по-късно с глава. В самия край на мача грешка напри центриране,дава последен шанс на лъвовете, от който те се възползватс перфектен пас извежда Емил Костадинов, който разстрелва с невероятен удар вратаря на французите и разплаква цяла Франция, а телевизионният коментаторизстрелва емблематичната реплика "Господ е българин!“.