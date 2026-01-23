"Може би бях трети или втори клас. В класната стая ни казаха, че ще влезе едно момче Влади Ампов и ще снима първия си музикален клип. Казаха ни, че търсят артистични деца за това видео. В него имаше мандарини, а тогава в България нямаше много и бяха взели чрез връзки. Всички деца се втурнахме към бара, където Графа правеше сок от мандарини", разказа Орлин Павлов по време на участието си в "На кафе"."След години на сцената имахме неловки моменти с него. Вместо аз да взема моя микрофон, взех неговия и той моя, а неговият не работеше. Тръгнах да пея и осъзнах, че нищо не се чува", добави той.