Познават се от ученици
©
"След години на сцената имахме неловки моменти с него. Вместо аз да взема моя микрофон, взех неговия и той моя, а неговият не работеше. Тръгнах да пея и осъзнах, че нищо не се чува", добави той.
Още по темата
/
Прави милиони за минути
09:56
Трудно ще я познаете
09:47
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.