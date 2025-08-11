ЗАРЕЖДАНЕ...
|Празник е! Две красиви женски български имена черпят!
Във време на страшното гонение при Диоклетиан живял в Сицилия св. дякон Евпъл. Той без страх служил на Бога. По това време било строго забранено на християните да държат в къщи свещени книги, които езическите власти старателно търсили и ги изгаряли, когато успявали да ги намерят.
Бил заловен, когато в една бедна колиба чел св. Евангелие. В мрачната тъмница св. Евпъл бил жестоко измъчван чрез глад и жажда. Пред смъртта си той с в глас поучавал народа и бил утешен чрез глас от небето: "Блажен си ти, Евпле, Мой добри и верни рабе! Влез в радостта на твоя Господ!“ След това той радостно преклонил главата си под меча н палача.
Света Сузана (Сосана) била дъщеря на презвитер Гаваний. Самият той бил брат на тогавашния римски папа Гай (папа от 283 г. до 22 април 296 г).
Тъй като добре познавал езическите философи бил изучил отлично Свещеното Писание, Гавиний, по съвета на брат си, написал много книги като опровержение на езическите заблуждения.
Сузана се отличавала с ум и телесна красота, която била превъзхождана от духовната ѝ красота.
Император Диоклециан поискал я направи жена на своя син Максимиан. В действителност той не бил син на Диоклециан, а бил осиновен него, защото произхождал от много близки роднини на императора.
Тя отказала да се омъжи за него, а това разгневило императора. Подложена била на страшни мъчения. Главата ѝ била отсечена с меч. Светият Папа Гай осветил къщата, в която била пролята кръвта на мъченицата за храм.
Днес имен ден имат Сузана и Лиляна.
