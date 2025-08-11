Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Празник е! Две красиви женски български имена черпят!
Автор: ИА Фокус 08:44Коментари (0)130
©
На 11 август Църквата отбелязва двоен празник – на свети дякон Евпъл и на света мъченица Сузана (Сосана).

Във време на страшното гонение при Диоклетиан живял в Сицилия св. дякон Евпъл. Той без страх служил на Бога. По това време било строго забранено на християните да държат в къщи свещени книги, които езическите власти старателно търсили и ги изгаряли, когато успявали да ги намерят.

Бил заловен, когато в една бедна колиба чел св. Евангелие. В мрачната тъмница св. Евпъл бил жестоко измъчван чрез глад и жажда. Пред смъртта си той с в глас поучавал народа и бил утешен чрез глас от небето: "Блажен си ти, Евпле, Мой добри и верни рабе! Влез в радостта на твоя Господ!“ След това той радостно преклонил главата си под меча н палача.

Света Сузана (Сосана) била дъщеря на презвитер Гаваний. Самият той бил брат на тогавашния римски папа Гай (папа от 283 г. до 22 април 296 г).

Тъй като добре познавал езическите философи бил изучил отлично Свещеното Писание, Гавиний, по съвета на брат си, написал много книги като опровержение на езическите заблуждения.

Сузана се отличавала с ум и телесна красота, която била превъзхождана от духовната ѝ красота.

Император Диоклециан поискал я направи жена на своя син Максимиан. В действителност той не бил син на Диоклециан, а бил осиновен него, защото произхождал от много близки роднини на императора.

Тя отказала да се омъжи за него, а това разгневило императора. Подложена била на страшни мъчения. Главата ѝ била отсечена с меч. Светият Папа Гай осветил къщата, в която била пролята кръвта на мъченицата за храм.

Днес имен ден имат Сузана и Лиляна.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне...
09:01 / 11.08.2025
Българин засне опасните лилави медузи в Гърция
09:06 / 11.08.2025
Mahmut Orhan с грандиозно парти в България, стотици се събраха!
20:59 / 09.08.2025
Роби за предложението за брак и сватбата: Лутах мислите си
17:19 / 09.08.2025
Няма да я познаете, днес е една от най-известните актриси
14:18 / 09.08.2025
Диди иска да се завърне на сцената, след като излезе от затвора
11:36 / 09.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието 
09:26 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
13:59 / 09.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
51-ото Народно събрание
Почина Тодор Славков!
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: