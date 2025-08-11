ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Културист съветва Миро в тренировките
Хитовият изпълнител се снима в залата с личния си треньор преди дни за последователите си в социалната мрежа. Миро изглежда особено мотивиран и вдъхновен. Той обаче не даде подробности за тренировъчната програма и хранителен режим, изготвени специално за него от Боян Иванов, на какви упражнения набляга, нито колко му струва влизането във форма, наред с усилията и дисциплината. В сайта си спортистът е уточнил, че тримесечен коучинг струва 510 евро.
Според запознати Миро е намерил вдъхновение и допълнителна мотивация в контактите си с мускулестия мачо. Самият Боян Иванов очевидно малко се притеснява от дружбата им, защото обяснява, че Миро е "просто един от клиентите му".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 632
|предишна страница [ 1/106 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Миглена Ангелова стана рекламен агент на погребални агенции
15:04 / 11.08.2025
Съседи скочиха на Меган и Хари
14:15 / 11.08.2025
Благой Георгиев глези новата
13:53 / 11.08.2025
Мариана Векилска не иска да става тъща
12:43 / 11.08.2025
Стареем по-бавно от нашите родители
13:14 / 11.08.2025
Знаете ли откъде идва прякорът "гларус" на морските свалячи?
11:34 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
13:59 / 09.08.2025
Абонамент
Анкета