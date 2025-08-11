Културист съветва Миро в тренировките

© Миро работи сериозно по извайването на мечтано тяло, защото отскоро тренира с културиста и фитнес инструктор Боян Иванов.



Хитовият изпълнител се снима в залата с личния си треньор преди дни за последователите си в социалната мрежа. Миро изглежда особено мотивиран и вдъхновен. Той обаче не даде подробности за тренировъчната програма и хранителен режим, изготвени специално за него от Боян Иванов, на какви упражнения набляга, нито колко му струва влизането във форма, наред с усилията и дисциплината. В сайта си спортистът е уточнил, че тримесечен коучинг струва 510 евро.



Според запознати Миро е намерил вдъхновение и допълнителна мотивация в контактите си с мускулестия мачо. Самият Боян Иванов очевидно малко се притеснява от дружбата им, защото обяснява, че Миро е "просто един от клиентите му".