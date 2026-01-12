Сподели close
Димитър Рачков предложи брак на приятелката си Виктория Кузманова. Хубавата новина съобщи бъдещата булка и показа годежния си пръстен.

"Получих нестандартно предложение, което изобщо не очаквах. Казах едно голямо "Да", сподели развълнуваната Виктория, предаде NOVA.