Димитър Рачков предложи брак на приятелката си Виктория Кузманова. Хубавата новина съобщи бъдещата булка и показа годежния си пръстен.
"Получих нестандартно предложение, което изобщо не очаквах. Казах едно голямо "Да", сподели развълнуваната Виктория, предаде NOVA.
Рачков вдига сватба
Азис: Ще се омъжвам!
