Русата Златка скочи на Джизъса

© Тунингованата плеймейтка Златка Райкова се закани на бившия си Благой Георгиев, в серия от сторита в инстаграм.



Красавицата явно се е приготвила за челен сблъсък. Част от нещата, които каза, гласяха: "Стой в сянката, защото светлината е за истинските бащи", и "Децата ми са моята война - и аз винаги побеждавам".



Това породи бурни реакции у последователите, като дори един отговори: "Ако ти трябва свидетел на дело, ми се обади. Обещала съм си да бъда свидетел срещу всеки скапан баща в тая държава." пише Телеграф.