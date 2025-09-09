ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Русата Златка скочи на Джизъса
Красавицата явно се е приготвила за челен сблъсък. Част от нещата, които каза, гласяха: "Стой в сянката, защото светлината е за истинските бащи", и "Децата ми са моята война - и аз винаги побеждавам".
Това породи бурни реакции у последователите, като дори един отговори: "Ако ти трябва свидетел на дело, ми се обади. Обещала съм си да бъда свидетел срещу всеки скапан баща в тая държава." пише Телеграф.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 938
|предишна страница [ 1/157 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хванаха Боби Манекена в измама
10:17 / 09.09.2025
Гринго на Софка с нова любов, доста по-млада от него
10:04 / 09.09.2025
Участничка от "Игри на волята": Не исках да изглеждам тъпа кифла,...
10:04 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
Гала с още един панелист
08:42 / 09.09.2025
Кармичен разкол за някои зодии
08:35 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета