Мис България 2018 Теодора Мудева отпразнува успеха на своята половинка Борислав Рупанов, след като неговият отбор "Гурник“ (Забже) спечели Купата на Полша.
Тимът стигна до трофея след убедителна победа с 2:0 над "Раков“ (Ченстохова) във финала на турнира, а радостта на терена беше споделена и от бургазлийката, която подкрепяше своя любим, съобщи bgdnes.bg.
След награждаването Мудева бе неотлъчно до Рупанов, като двамата не скриха емоциите си и се целунаха пред всички присъстващи. Моделката запечата щастливия момент със снимки и видеа, които публикува в социалните мрежи.
"Добавено в нови спомени заедно“, написа тя.
