Euronews.
В центъра на разследването е платената "синя отметка", която според Комисията може да заблуди потребителите, тъй като вече не гарантира автентичност и може да бъде използвана и от ботове.
Брюксел обвинява платформата и в липса на прозрачност при рекламите - отсъства актуален регистър на рекламодателите, а потребителите не знаят защо определени реклами им се показват.
X не е предоставил и задължителните данни за гледания и харесвания на съдържанието на изследователи, което също е нарушение на DSA. Глобата е разделена на три части: 45 млн. евро за злоупотреби със сините отметки, 40 млн. за отказан достъп до данни и 35 млн. за непрозрачен рекламен регистър. Санкцията е далеч под максималната възможна - 6% от глобалния оборот на компанията.
Решението идва на фона на политическите критики от САЩ - сенатор Джей Ди Ванс обвини ЕС, че "атакува свободата на словото". Междувременно две други разследвания срещу X продължават - за реакцията на платформата срещу незаконното съдържание и за алгоритмичните препоръки. Комисията съобщи също, че TikTok е поел ангажимент да подобри прозрачността в своя рекламeн регистър.
ЕК глоби Илон Мъск заради X
© Euronews
Още по темата
/
Нетното състояние на Илон Мъск спадна с 12 милиарда долара, след като акциите на Tesla се сринаха
24.07
"COVID-19 и биологични оръжия": Мъск обвини американска агенция, че е финансирала проекти, които са убили милиони
03.02
Мозъчен имплант Neuralink е имплантиран на трети човек, Мъск иска да имплантира чипове на още 30 души до края на годината
11.01
Собственик на Tesla казва, че "сърцето му е спряло", когато е получил сметката за повреда на батерията от дъжд
17.10
Още от категорията
/
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
Кристалина Георгиева: Кошмарът на всеобхватна търговска война засега е избегнат, както и глобална рецесия
18.11
''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ужас в Гърция
09:31
САЩ разрешава определени трансакции, свързани с бензиностанциите ...
19:46 / 04.12.2025
Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яй...
17:03 / 04.12.2025
Тази жена оцеля 17 дни сама в джунглата със счупен крак
16:15 / 04.12.2025
Рзследване: Путин е одобрил атаката с "Новичок" в Солсбъри
14:54 / 04.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.