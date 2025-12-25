Proto Thema.
Експлозията е предизвикана от взривно устройство, поставено на кръстовището до банката. Нанесени са сериозни щети на банковия клон, фасадите на жилищни сгради и седем паркирани автомобила. Гръцката полиция разследва възможността експлозията да е свързана с престъпление, като разследването е поверено на Отдела за борба с организираната престъпност.
Случаят има общи характеристики с предишна експлозия пред клон на същата банка през май миналата година, се посочва в публикацята.
Експлозия пред банка в Солун
Още от категорията
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24.12
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Статистика: Европа най-сетне се възстановява от пандемията COVID-19
12:54 / 24.12.2025
Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора
12:55 / 24.12.2025
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
10:20 / 24.12.2025
Кошмар в биатлона! Намериха мъртъв победител в Световна купа и трикратен олимпийски шампион
08:41 / 24.12.2025
Турски митничар бе затиснат от две коли на ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле
16:38 / 23.12.2025
