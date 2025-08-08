Мними врачки завлякоха наивница с десетки хиляди евро

© Две "магьосници" бяха задържани от полицията в Букурещ, след като измамили жена с над 30 000 евро с обещания да я съберат с любимия човек и да разрешат здравословните ѝ проблеми, причинени от "магии и проклятия“ от миналото, съобщава телевизия Диджи 24.



Полицейски служители са претърсили два адреса в Букурещ и в окръг Гюргево по дело за измама с причинени щети на стойност 30 950 евро.



Двете врачки се рекламирали в социалните мрежи, че притежават свръхестествени сили и извършват различни окултни ритуали. В периода 6 юни – 17 юни 2025 г. те подвели една жена, че чрез специфични методи на магьосничество ще решат личните ѝ проблеми, и я убедили да им даде общо 30 950 евро.



В момента, в който пострадалата се отказала от услугите им, двете врачки започнали да я заплашват. Те твърдели, че ако спре да им дава пари, всичко ще се обърне срещу нея, включително магиите, които са ѝ направили, за да ѝ помогнат.



При обиските в домовете на "магьосниците" полицията е иззела документи и предмети, използвани при окултните ритуали, електронни устройства и сумите от 101 500 леи и 12 350 евро.



Врачките са разпитани и задържани за 24 часа. Те ще бъдат изправени пред съд, който ще разпореди предвидените от закона мерки, писа БТА.