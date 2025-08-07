ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Новите мита на Тръмп влязоха в сила
Тръмп наложи високи мита на редица държави, включително 50% върху стоките от Бразилия, 39% - на тези от Швейцария, 35% - Канада. Продуктите от Европейския съюз, Япония и Южна Корея ще бъдат облагани с 15%, докато вносът от Тайван, Виетнам и Бангладеш ще бъде с 20%.
Американският президент се закани да наложи и 100% мита върху вносните чипове и полупроводници, но подчертава, че компаниите ще бъдат освободени от мита, ако произвеждат тези продукти в САЩ.
"Насрещните мита влизат в сила в полунощ. Милиарди долари - най-вече от държавите, които се възползваха от САЩ дълги години с усмивка на уста, ще започнат да прииждат в САЩ“, заяви Тръмп в Truth Social.
САЩ също така се подготвят да наложат санкции и на Русия, за да окажат натиск върху Москва за прекратяване на войната с Украйна. Той обеща допълнителни 25% мита за Индия заради покупките ѝ на руски петрол с което общите мита за страната станаха 50%.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 101
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Каламарис: Българи въртят тарикатски бизнес на безплатни плажове ...
11:08 / 07.08.2025
Румънка: Много е скъпо при нас! Идвам до България и си зареждам х...
09:34 / 07.08.2025
CNN: Тръмп призова екипа си бързо да подготви срещите с Путин и З...
08:48 / 07.08.2025
Издирват в морето турски милионер, яхтата му е намерена потънала
16:37 / 06.08.2025
Кораб, отплавал от България, аварира в Дарданелите
14:31 / 06.08.2025
Телевизионен водещ е обвинен в две изнасилвания
17:02 / 05.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
От утре ни връхлита африканския "език" и Мелтем!
16:30 / 05.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Морето взе нова жетва! Загина младо момче край Иракли!
13:34 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета