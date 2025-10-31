Сподели close
Търговските компании за петрол отчитат увеличение на продажбите през 2024 г., но намаление на рентабилността, сочи годишният доклад на Фондацията за икономическите и индустриалните изследвания (ИИИИ), публикуван в четвъртък. Това предава гръцката медия eKathimerini.

Според доклада секторът ще се сблъска с няколко важни предизвикателства през следващите години. Едно от тях е постепенното заместване на бензина и дизела с електричеството за транспорт, поради навлизането на електрически превозни средства. Друг проблем ще представлява и въвеждането на новото европейско законодателство от 2027 г., което ще ограничи емисиите на парниковите газове.

Очаква се тези промени да доведат до по-високите цени на горивата за потребителите и до намаляването на търсенето на петролни продукти.