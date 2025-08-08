ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тихата криза в Япония
Министър-председателят Шигеру Ишиба описа ситуацията с намаляващото население като "тиха криза". Неговото правителство се опитва да стимулира раждаемостта като предоставя безплатна грижа за децата и по-гъвкаво работно време.
Към момента обаче усилията за преодоляване на ниските нива на раждаемост не дават резултат.
В сряда Министерството на вътрешните работи и комуникациите на Япония публикува данните за 2024 година, които показаха, че населението се е стопило за последните 12 месеца с 908 574 души. В същия период са се родили 686 061 бебета, а броят на починалите е 1,6 млн. души.
Това е най-ниската раждаемост за една година от 1899 година. Това означава, че за всяко родено дете има двама умрели.
В последните 16 години населението на страната не престава да свива. Това оказва директно влияние върху пенсионната и здравната система на Япония.
Вместо увеличаване на раждаемостта, Токио регистрира ръст в броя на чужденците, които са се заселили в страната. Техният брой е достигнал 3,6 млн. души към 1 януари 2025 година. Това обаче съставлява едва 3% от населението.
Правителството въвежда все по-облекчени процедури за внасянето на чуждестранни работници като въвеждането на виза за дигиталните номади. Темата за миграцията обаче остава особено чувствителна за японските политици.
Възрастните хора над 65 години съставляват 30% от японското общество. Втората най-висока пропорция след Монако. Броят на населението в трудоспособна възраст (от 15 до 64 години) е спаднало с 60%.
Все повече градове пустеят, а над 4 млн. домове остават празни в последните 20 години.
