Поради ремонтни дейности по водопреносната мрежа днес е спряно водоподаването по ул. "Буревестник“, ул. "Гани Радев“, част от ул. "Аполония“ и ул. "Морски скали“ в Созопол от 09:00 ч. до отстраняването на аварията, информира Burgas24.bg.

Поради ремонтни дейности по водопреносната мрежа е спряно водоподаването по ул. "Ал. Г. Коджакафалията“ и ул. "Васил Левски“ в село Зидарово от 09:00 ч. до отстраняването на аварията.

Поради авария днес без вода ще бъдат:

село Константиново – от 08:30 ч. до 17:00 ч.

село Ливада – от 09:00 ч. до 11:00 ч.

Аварии ще спрат водата и в:

село Детелина – от 09:00 ч. до 16:00 ч.

село Искра – от 09:30 ч. до 16:00 ч.

село Драганци – от 12:30 ч. до 16:00 ч.