Поради ремонтни дейности по водопреносната мрежа днес е спряно водоподаването по ул. "Буревестник“, ул. "Гани Радев“, част от ул. "Аполония“ и ул. "Морски скали“ в Созопол от 09:00 ч. до отстраняването на аварията, информира Burgas24.bg.
Поради ремонтни дейности по водопреносната мрежа е спряно водоподаването по ул. "Ал. Г. Коджакафалията“ и ул. "Васил Левски“ в село Зидарово от 09:00 ч. до отстраняването на аварията.
Поради авария днес без вода ще бъдат:
село Константиново – от 08:30 ч. до 17:00 ч.
село Ливада – от 09:00 ч. до 11:00 ч.
Аварии ще спрат водата и в:
село Детелина – от 09:00 ч. до 16:00 ч.
село Искра – от 09:30 ч. до 16:00 ч.
село Драганци – от 12:30 ч. до 16:00 ч.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.