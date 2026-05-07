Започва обратното отброяване до световното събитие Giro d'Italia, а Созопол е готов да посрещне гости и да се представи пред света по най-добрия начин.

В момента в града се извършва почистване на трасето със специализирана техника, за да бъде осигурено безпроблемното преминаване на състезателите. Призовават се гражданите и гостите на града да излязат и да подкрепят събитие от такова световно значение.

"Молим да не замърсявате трасето и прилежащите зони. По време на излъчването Созопол ще бъде показан от птичи поглед пред милиони зрители по света, затова нека заедно покажем най-красивото лице на нашия град.

Призоваваме контейнерите за смет да не бъдат препълвани. По възможност изхвърлете битовите отпадъци още тази вечер, а по-обемните отпадъци – след приключване на състезанието“, казаха от Община Созопол.

Във връзка с подготовката и провеждането на най-престижното спортно събитие в света – Giro d’Italia, в периода 7 и 8 май 2026 г. се въвежда временна забрана за паркиране по следните улици и пътни участъци:

• ул. "Републиканска“

• ул. "Виа Понтика“

• Общински път BGS 12-10 – /изход от града в посока Бургас от магазин BILLA