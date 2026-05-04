Остават броени дни до началото на Giro d’Italia – Grande Partenza Bulgaria 2026, старта на една от трите най-големи колоездачни обиколки в света, чиито първи три етапа ще преминат от Черноморието до столицата на България, съобщиха организаторите за Burgas24.bg.
Организацията и съпътстващите събития са мащабни и в петте града домакини, а всичко това изисква промяна в организацията на движение и затварянето на републикански пътища, основни пътни артерии и няколко централни улици в градовете.
За да се намали неудобството на всички граждани и гости на България, организаторите работят директно с Google Maps и Waze, които ще разполагат с най-актуалната информация по време на трите етапа. При евентуални промени в графика или организацията на движението именно тези приложения ще отразят първи всяка актуализация в реално време.
Също така е подготвена и интерактивна карта, на която може да се разгледа пълното трасе на състезанието и да се провери кои пътища ще бъдат засегнати във всеки един от трите етапа. За организацията на движението в Бургас може да се обърнете и към тази карта.
Кои улици и пътища ще бъдат затворени?
Етап 1
8 май
Състезанието стартира от град Несебър в 14:00 ч., финалът е в Бургас между 17:00 и 17:20 ч.
На старта в Несебър и на финала в Бургас движението ще бъде напълно затворено от 6:00 ч. до 19:00ч.
Несебър
● 06:00 ч. – затваря се напълно движението на старта в Несебър
● 10:50 ч. – затваря се път I-9 при Несебър км 0
Междуградски пътища
● 11:03 ч. – затваря се I-9 от Несебър към Равда
● 11:09 ч. – затваря се I-9 при Равда
● 11:14 ч.– затваря се I-9 при Ахелой
● 11:23 ч. – затваря се I-9 при Поморие
● 11:34 ч. – затваря се I-9 при Летище Бургас
● 12:00 ч. – затваря се I-9 от отклонението за Малко Търново нататък
● 12:00 ч.– затваря се II-99 при Росен, Черноморец, Созопол и прилежащите отсечки
Бургас
● 07:00 ч. – затваря се бул. "Демокрация“ от бул. "Сан Стефано“ до ул. "Дунав“
● 12:00 ч. – забранява се паркирането по ул. "Димитър Бракалов“
● 14:40 ч. – първо влизане на колоната в Бургас от посока Несебър; затварят се бул. "Димитър Димов“, "24-ти черноморски пехотен полк“, "Демокрация“, "Булаир“, "Иван Вазов“, "Индустриална“, "Спортна“ и "Тодор Александров“
● 16:50 ч. – второ влизане на колоната от посока Созопол по същото трасе
● 17:00 ч. – финиш на бул. "Демокрация“ при кръстовището с ул. "Адам Мицкевич“
● 17:00 ч. – затваря се напълно ул. "Димитър Бракалов“
Етап 2
9 май
Тръгване от Бургас в 12:00 ч., финиш във Велико Търново между 17:00 и 17:30 ч.
На старта в Бургас и на финала в Велико Търново движението ще бъде напълно затворено от 6:00ч до 19:00ч.
Бургас
● 05:00 ч. – забранява се паркирането по "Сливница", "Мара Гидик", "Левски", "Пробуда", "Македония", "Самуил" и "Сан Стефано"
● 07:00 ч. – затварят се напълно същите улици
● 11:55 ч. – старт от пл. "Тройката"; трасето поема по "Александровска", "Иван Вазов", "Цар Петър", "Христо Ботев", "Одрин", "Струга" и "Стефан Стамболов"
● 12:10 ч. – колоната преминава през кв. Ветрен и напуска общината в посока Айтос и Сливен
● 13:00 ч. – отварят се всички затворени улици
Пътища
● 09:10 ч. – затваря се A1 Бургас км 0 до пътен възел "Бургас запад“
● 09:23 ч. – затваря се I-6 при Садиево
● 09:32ч. – затваря се I-6 при Айтос
● 10:03 ч. – затваря се I-6 при Карнобат
● 10:31 ч. – затваря се I-6 при Лозенец
● 11:01 ч. – затваря се III-6007 при вход Сливен
● 11:13 ч. – затваря се II-53 при Сливен
● 11:42 ч. – затваря се II-53 при проход Бяла
● 12:07 ч. – затваря се II-53 при проход Вратник
● 12:28 ч. – затваря се II-53 при Майско
● 12:50 ч. – затваря се II-53 при Марян
● 13:19 ч. – затваря се II-53 при Миндя
● 13:38 ч. – затваря се II-53 при Лясковец
● 13:49ч. – затваря се I-4 при Шереметя
● 13:56 ч. – затваря се III-514 при Царевец
Велико Търново
● 06:00 ч. – затваря се напълно движението на финала
● 13:46 ч. – затваря се пътят при манастир Лясковец
● 13:49 ч. – затваря се I-4 при Шереметя
● 13:52 ч. – затваря се пътят при Св. Гора
● 13:56 ч. – затваря се III-514 при Царевец
● 16:59 ч. – финиш на състезанието във Велико Търново
Обиколката на Италия (Giro d’Italia) е едно от трите най-престижни колоездачни състезания в света и ключова част от международния спортен календар. През 2026 г. България ще бъде домакин на историческо начало на надпреварата – Grande Partenza, като първите три етапа ще се проведат на българска територия в периода 8–10 май, преминавайки през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Това е първото подобно домакинство за България и важна стъпка към позиционирането ѝ като дестинация за международни спортни събития.
