Едно от най-грандиозните спортни събития в света – Giro d’Italia, ще започне в Стария Несебър на 8 май около 13:50 ч. Тогава от Северния голям паркинг ще бъде даден старт на почетна обиколка на града на ЮНЕСКО.

От паркинга отборите ще се насочат към портите по ул. "Жана Чимбулева“, а от там по ул. "Месембрия“ до Читалище "Яна Лъскова“. После поемат по ул. "Цар Иван Асен II“, завиват по ул. "Гларус“, продължават по ул. "Емона“ и на Лозарска къща се насочват към ул. "Нептун“, ул. "Крайбрежна“, ул. "Жана Чимбулева“ и стигат до провлака. Преминавайки го те ще се отправят към новия град по ул. "Хан Крум“ и от там в посока към ул. "Първа“ до така наречения километър нула, който се намира след градския стадион, съобщиха от Община Несебър за Burgas24.bg.

Официалният старт е на километър нула, като велосипедистите ще се движат по ул. "Първа“ в посока ресторант "Чучура“. На кръстовището на Камелия те ще завият към околовръстен път и ще се насочат към кръговото на Равда, за да продължат към Бургас.

Във връзка с протичането на мащабното спортно събитие ще бъде въведена временна организация на движението и паркирането на МПС-та в Несебър:

Паркинг "Север голям“ трябва да се освободи от МПС-та от вечерта на 6 май до 8 май около 18 часа.

Паркинги "Север малък“ и "Морска гара“ трябва да са свободни от МПС-та от вечерта на 7 май до 8 май около 16 часа.

Районът около автобусното обръщало, таксиметровата стоянка, музея и останалата част от ул. "Анжело Ронкали“трябва да е без МПС-та от вечерта на 7 май до 8 май около 16 часа.

Паркинг "Яхтено пристанище“ трябва да се освободи вечерта на 6 май до 8 май около 18 часа.

Част от паркинг "Вятърна мелница“също ще бъде запазен за участниците от вечерта на 6 май до освобождаване му на 8 май около 18 часа.

Всички абонаментни автомобили от паркинги Север голям и малък ще могат да паркират на държавното пристанище през бариерите на Паркинг "Морска гара“.

На 7 май от 19 часа до 23 часа движението на МПС-та по провлака и в старата част на Несебър ще бъде преустановено, като градският транспорт ще има спирка на "Вятърна мелница“.

На 8 май от 7 часа до около 15 часа движението на МПС по провлака и в старата част на Несебър ще бъде преустановено, като градският транспорт ще има спирка на "Вятърна мелница“.

Около 11 часа ще бъде спряно и движението по маршрута на мероприятието от Старата част на Несебър, в посока Слънчев бряг по ул. "Първа“, кръстовището на ресторант "Чучура“, околовръстен път към с. Равда и гр. Бургас, като няма да има и градски транспорт в този времеви участък.

Всичко за Giro d’Italia 2026 прочетете тук.