Какво може да накара десетки ученици да спрат, да гледат нагоре и да забравят телефоните си? В Несебър отговорът вече е ясен – 140 квадратни метра изкуство. Фасадата на СУ "Любен Каравелов" в морския град се превърна в сцена на нещо, което рядко се случва в българската образователна среда - среща между историята и съвременното улично изкуство в реално време.

Образът на Любен Каравелов се появява мащабно и въздействащо, привличайки вниманието не само с размерите си, но и с усещането, че буквално "наблюдава" случващото се наоколо.

В основата на концепцията стои и вдъхновението от емблематичното стихотворение "Хубава си, моя горо" - символ на връзката с родината, природата и националната идентичност. Тази идея допълва визуалния разказ, превръщайки стенописа не просто в портрет, а в емоционален мост между словото и образа, между миналото и настоящето, съобщиха инициаторите за Burgas24.bg.

Зад проекта стои Fine Graff Art - организацията, която все по-настойчиво налага идеята, че стените в България могат да бъдат не просто фон, а силен носител на смисъл. Реализацията е дело на Насимо, но фокусът е върху по-голямата картина - инициативата "Великата стена на България".

Стенописът е част от амбициозен план - да се създаде цяла мрежа от мащабни творби из страната, които разказват българската история по начин, който трудно може да бъде подминат. И ако съдим по реакцията на учениците в Несебър - планът работи.

Проектът се реализира с подкрепата на училището по Национална програма "Иновации в действие", чрез инициативата "Литературата в слово и картини". Резултатът? Урок, който не е в учебника, но се помни много по-дълго.

"Великата стена на България" тепърва се разгръща. От Fine Graff Art търсят партньори и спонсори, които да застанат зад следващите проекти - защото всяка нова стена е шанс да бъде разказана история, която няма да остане незабелязана.