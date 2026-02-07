Страхотно! Още един българин с Григор Димитров на силния тенис турнир в Далас!
© IG: Georgi Georgiev
В основната схема ще стартира звездата ни Григор Димитров, а в квалификациите за втора поредна година ще вземе участие младокът Георги Георгиев.
Днес от 19:30 часа българско време той ще излезе срещу 2-ия поставен в пресявките Закари Свайда от САЩ. Опонентът му е 109-и в света в момента! При успех, то Георгиев ще мери сили за директно място в основната схема срещу друг американец - 7-ия поставен Тристан Бойер или друг играч, участващ с "уайлд кард" - Алекс Финкълстийн.
Припомняме, че през миналия сезон 19-годишният българин постигна сензационната победа над бившия номер 39 в света Раду Албот от Молдова, а след това затрудни максимално екс 81-ия в ранглистата Майкъл Мо при първото си участие в пресявките на същия турнир.
Българинът влезе и сред първите 1000 в ранглистата при мъжете след страхотното си представяне тогава.
Талантът тренираше в дълга част от юношеската си кариера при бащата на звездата ни при мъжете Григор Димитров - Димитър Господинов, но от над година е част от университета в Далас, където се провежда и надпреварата.
Смята се, че помощ за избора на учебно заведение на Георгиев има самият Григор, защото главен треньор в този университет е Грант Чен, който е близък приятел на бившия номер 3 в света.
